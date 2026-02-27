Усик подерётся с одним из самых крутых кикбоксеров под пирамидами в Египте

Организаторы анонсировали событие в пресс-релизе The Ring, назвав его местом, «где создавали легенды». Для Усика это будет первый выход на ринг после прошлогоднего успеха. Напомним, 20 июля на лондонском «Уэмбли» украинец вновь встретился с британцем Даниэлем Дюбуа. Тот поединок завершился досрочной победой Усика в пятом раунде, что позволило ему сохранить звание абсолютного чемпиона мира.
В активе боксёра 24 профессиональные победы, 15 из которых — нокаутом. Свой путь в профи он начал ещё в 2013 году и до сих пор не знает горечи поражений.
Новый оппонент украинца имеет статус легенды кикбоксинга. Верхувен удерживал титул чемпиона Glory в тяжёлом весе более 11 лет (4220 дней). За это время он провёл 26 успешных защит и установил рекорд организации по числу побед в титульных боях (14).
