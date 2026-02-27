Ричмонд
Стало известно, как оспорить штраф за заснеженную парковку

Юрист Хаминский: штраф за парковку можно оспорить, если разметку занесло снегом.

Источник: Комсомольская правда

Штраф за неправильную парковку в снегопад можно оспорить, при условии, что водитель не мог увидеть разметку и специальные знаки. Об этом сообщил в разговоре с «Газетой.Ru» юрист Александр Хаминский.

— Штраф за неправильную парковку можно оспорить, если водитель предоставит запись с видеорегистратора, которая подтвердит, что именно знака платной парковки было не видно, а разметка была занесена снегом. Для оспаривания штрафа человеку необходимо подать жалобу в ГИБДД, МАДИ или суд, — объяснил специалист.

Юрист подчеркнул, что жалобу важно подать в течение 10 суток с момента получения постановления.

«Известия» написали, что в прошлом году пользователи каршеринга активизировались в защите своих прав. По данным издания, количество судебных исков к сервисам по оспариванию штрафов увеличилось более чем в полтора раза. Ключевой аргумент в пользу истцов — отсутствие у компаний документально подтвержденных доказательств ущерба.