Стало известно, как оспорить штраф за заснеженную парковку

Штраф за неправильную парковку в снегопад можно оспорить, при условии, что водитель не мог увидеть разметку и специальные знаки. Об этом сообщил в разговоре с «Газетой.Ru» юрист Александр Хаминский.
— Штраф за неправильную парковку можно оспорить, если водитель предоставит запись с видеорегистратора, которая подтвердит, что именно знака платной парковки было не видно, а разметка была занесена снегом. Для оспаривания штрафа человеку необходимо подать жалобу в ГИБДД, МАДИ или суд, — объяснил специалист.
Юрист подчеркнул, что жалобу важно подать в течение 10 суток с момента получения постановления.
«Известия» написали, что в прошлом году пользователи каршеринга активизировались в защите своих прав. По данным издания, количество судебных исков к сервисам по оспариванию штрафов увеличилось более чем в полтора раза. Ключевой аргумент в пользу истцов — отсутствие у компаний документально подтвержденных доказательств ущерба.