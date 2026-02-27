Стало известно, как оспорить штраф за заснеженную парковку

— Штраф за неправильную парковку можно оспорить, если водитель предоставит запись с видеорегистратора, которая подтвердит, что именно знака платной парковки было не видно, а разметка была занесена снегом. Для оспаривания штрафа человеку необходимо подать жалобу в ГИБДД, МАДИ или суд, — объяснил специалист.