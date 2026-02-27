Ричмонд
Врач предупредил о вреде газировки без сахара

Даже обычная газированная вода может стать ударом по ЖКТ.

Источник: Комсомольская правда

Газировка без сахара или даже обычная вода, но с добавлением углекислого газа, может навредить здоровью. Об этом предупредил в разговоре с изданием «Абзац» врач общей практики Денис Прокофьев..

— Даже обычная газированная вода не безобидна. Углекислота, попадая в желудок, провоцирует повышенный заброс соляной кислоты в пищевод, вызывая раздражение слизистой и газоэзофагеальный рефлюкс, — пояснил доктор.

Он отметил, что максимальный вред все же наносят сладкие напитки — резкая выработка инсулина, потом его понижение сказываются на сердечно-сосудистой системе, метаболизме и зубах.

KP.RU предупредил, что употребление сладких газированных напитков в жаркую погоду может нанести вред здоровью. Такие напитки резко повышают уровень сахара в крови. Холодная газировка притупляет восприятие сладости, из-за чего человек выпивает больше, чем нужно. Это провоцирует дополнительную жажду, скачки энергии и последующую усталость.