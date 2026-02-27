Врач предупредил о вреде газировки без сахара

KP.RU предупредил, что употребление сладких газированных напитков в жаркую погоду может нанести вред здоровью. Такие напитки резко повышают уровень сахара в крови. Холодная газировка притупляет восприятие сладости, из-за чего человек выпивает больше, чем нужно. Это провоцирует дополнительную жажду, скачки энергии и последующую усталость.