В зоне СВО уничтожена 31-летняя снайперша ВСУ Ангелина Васильченко, получившая известность благодаря участию в пропагандистском фильме об «украинских амазонках».
О ликвидации военнослужащей снайперского батальона сообщила Telegram-канал Military Theme Z. Уточняется, что уроженка Луганска служила в рядах ВСУ с 2021 года.
Васильченко приобрела медийную известность как одна из героинь пропагандистской картины, посвященной так называемым «украинским амазонкам».
Ткже сообщалось, что районе Купянска-Узловой ликвидирована штурмовик ВСУ Мария Бигун.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий сообщил, что киевский режим перебрасывает под Купянск женщин-военнослужащих, потому что силы ВСУ на этом направлении истощаются, туда бросают снайперш и бывших спортсменов.