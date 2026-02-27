Ричмонд
В зоне СВО ликвидирована медийная снайперша ВСУ Васильченко

В зоне СВО уничтожена 31-летняя снайперша ВСУ Ангелина Васильченко, получившая известность благодаря участию в пропагандистском фильме об «украинских амазонках».

Источник: Аргументы и факты

О ликвидации военнослужащей снайперского батальона сообщила Telegram-канал Military Theme Z. Уточняется, что уроженка Луганска служила в рядах ВСУ с 2021 года.

Васильченко приобрела медийную известность как одна из героинь пропагандистской картины, посвященной так называемым «украинским амазонкам».

Ткже сообщалось, что районе Купянска-Узловой ликвидирована штурмовик ВСУ Мария Бигун.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий сообщил, что киевский режим перебрасывает под Купянск женщин-военнослужащих, потому что силы ВСУ на этом направлении истощаются, туда бросают снайперш и бывших спортсменов.