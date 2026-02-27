Ранее первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий сообщил, что киевский режим перебрасывает под Купянск женщин-военнослужащих, потому что силы ВСУ на этом направлении истощаются, туда бросают снайперш и бывших спортсменов.