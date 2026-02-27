За год кредитный портфель бизнеса в Ростовской области достиг 953 млрд рублей

Кредитный портфель бизнеса Ростовской области по состоянию на 1 января 2026 года приблизился к 953 млрд рублей, показав годовой рост почти на 12%. Наибольшую динамику продемонстрировал сектор малого и среднего предпринимательства, сообщает донское отделение Южного ГУ Банка России.
Обязательства субъектов МСП достигли порядка 322 млрд рублей, увеличившись за год более чем в 1,2 раза. Крупный бизнес нарастил портфель скромнее — почти на 7%, до 631 млрд рублей.
Основная доля корпоративных кредитов — почти 80% — приходится на займы обрабатывающим производствам, компаниям, совершающим операции с недвижимостью, а также работающим в торговле и сельском хозяйстве.
— Корпоративное кредитование в регионе в прошлом году росло, хоть и не такими рекордными темпами, как в 2022—2023 годах. Сдерживающее влияние оказывали процентные ставки — они оставались высокими вслед за ключевой ставкой Банка России. Это было необходимо, чтобы охладить спрос и замедлить рост цен, — пояснила управляющий отделением по Ростовской области Банка России Наталья Леонтьева.
Эксперт добавила, что набранная жесткость денежно-кредитных условий уже создает предпосылки для снижения инфляции к 4%, поэтому регулятор смягчает политику: в феврале ключевая ставка снижена до 15,5% годовых.
В целом общероссийский кредитный портфель бизнеса по итогам 2025 года также вырос на 12%. По прогнозу ЦБ, в 2026 году прирост будет находиться в диапазоне 7 12%.
