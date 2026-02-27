За год кредитный портфель бизнеса в Ростовской области достиг 953 млрд рублей

— Корпоративное кредитование в регионе в прошлом году росло, хоть и не такими рекордными темпами, как в 2022—2023 годах. Сдерживающее влияние оказывали процентные ставки — они оставались высокими вслед за ключевой ставкой Банка России. Это было необходимо, чтобы охладить спрос и замедлить рост цен, — пояснила управляющий отделением по Ростовской области Банка России Наталья Леонтьева.