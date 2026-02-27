Основателя Readovka Костылева арестовали за хищение миллиарда рублей

Таким образом судья не удовлетворил просьбу медиаменеджера и его адвоката Михаила Кондратьева о помещении под домашний арест. Защита Костылева заявила, что после автомобильной аварии в 2024 году, в которой он получил тяжелые травмы, мужчина страдает от эпилептических припадков и «даже несколько метров пробежать не в состоянии», написал Telegram-канал «Осторожно, новости». Сам же Костылев на слушании «говорил обрывисто».