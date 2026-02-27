Россиянам рассказали, как защитить себя от клеветы в чатах

Кроме того, россияне могут требовать компенсацию, если одежда была испорчена грязной водой из лужи. Чтобы получить деньги на оплату химчистки, нужно собрать все доказательства, в том числе сфотографировать яму с лужей, и привлечь свидетелей инцидента, передает RT.