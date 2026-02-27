Россиянам рассказали, как защитить себя от клеветы в чатах

Оскорбления и клевета в интернете преследуется по закону, за распространение ложной информации даже в домовом чате можно привлечь обидчика к ответственности. Как это сделать, сообщил «Газете.Ru» адвокат Илья Бахилин.
— Если на вас наклеветали в домовом чате, можно обратиться в мировой суд с заявлением о привлечении к уголовной ответственности. В этом случае нужно собрать серьезный комплект доказательств — скриншоты переписки, видеозаписи, привести в суд свидетелей, — посоветовал специалист.
Адвокат подчеркнул, что клевета может повлечь уголовную ответственность для физических лиц — штраф до 500 тысяч рублей или обязательные работы.
Кроме того, россияне могут требовать компенсацию, если одежда была испорчена грязной водой из лужи. Чтобы получить деньги на оплату химчистки, нужно собрать все доказательства, в том числе сфотографировать яму с лужей, и привлечь свидетелей инцидента, передает RT.