Психолог назвала игрушки, которые прививают детям традиционные ценности

В играх дети учатся фантазировать и взаимодействовать с окружающими, поэтому выбирать игрушки для ребенка важно с пониманием того, какие ценности они могут продвигать. Об этом заявила в разговоре с «РИАМО» психолог Алена Иванова.
— Важнейшими остаются обычные куклы и пупсы с реалистичными человеческими пропорциями. Играя с ними, ребенок учится эмпатии, материнству и отцовству, проживает модель крепкой семьи, — уверена эксперт.
Психолог также назвала полезными предметы для сюжетных игр: чемоданчик врача, инструменты, детская посудка — по ее мнению, с ними дети осваивают уважение к труду и ведение домашнего хозяйства.
«Москва 24» отметила, что в России необходимо принять специальные ГОСТы и проводить психологическую экспертизу перед продажей игрушек. С одной стороны, необходима возрастная маркировка. С другой — если игрушка наносит ущерб психике ребенка независимо от его возраста, если такой предмет не соответствует нашим традиционным ценностям, эти товары недопустимы к продаже.