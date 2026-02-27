Психолог назвала игрушки, которые прививают детям традиционные ценности

«Москва 24» отметила, что в России необходимо принять специальные ГОСТы и проводить психологическую экспертизу перед продажей игрушек. С одной стороны, необходима возрастная маркировка. С другой — если игрушка наносит ущерб психике ребенка независимо от его возраста, если такой предмет не соответствует нашим традиционным ценностям, эти товары недопустимы к продаже.