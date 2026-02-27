В Петербурге вывели теленка с уникальным генотипом

«Рождение этого теленка — не случайная удача, а закономерный результат многолетней системной работы. Мы целенаправленно выстраивали компетенции: от геномной оценки и селекционных подборов до эмбриологии и криоконсервации. Сегодня наша лаборатория способна создавать животных с заданными характеристиками, которые позволят вывести российское племенное животноводство на принципиально новый уровень», — отметил ректор Санкт Петербургского государственного университета ветеринарной медицины, член-корреспондент РАН Кирилл Племяшов.