В Петербурге вывели теленка с уникальным генотипом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 февраля. /ТАСС/. Теленок с заданными генетическими характеристиками появился в лаборатории Санкт-Петербургского государственного университета ветеринарной медицины. Он был выведен методом экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), рассказали в пресс-службе правительства города.
«Специалисты Санкт-Петербургского государственного университета ветеринарной медицины совершили прорыв в области сельскохозяйственной биотехнологии, получив новорожденного теленка методом экстракорпорального оплодотворения в условиях собственной научно-образовательной лаборатории», — говорится в сообщении.
Отец теленка — бык голштинской породы «Баркип» из США с одним из высочайших в мире показателей племенной ценности. Матерью, а точнее донором яйцеклетки, стала высокопродуктивная племенная корова из Ленинградской области. Ее удой составляет свыше 14 тыс. кг за 305 дней лактации.
«Рождение этого теленка — не случайная удача, а закономерный результат многолетней системной работы. Мы целенаправленно выстраивали компетенции: от геномной оценки и селекционных подборов до эмбриологии и криоконсервации. Сегодня наша лаборатория способна создавать животных с заданными характеристиками, которые позволят вывести российское племенное животноводство на принципиально новый уровень», — отметил ректор Санкт Петербургского государственного университета ветеринарной медицины, член-корреспондент РАН Кирилл Племяшов.
Прежде чем появиться на свет, теленок рос в лаборатории университета, оснащенной эмбриональными инкубаторами, микроманипуляционными системами (устройства, которые позволяют манипулировать клетками, эмбрионами и другими мелкими объектами на уровне микронов) и ламинарными боксами (специализированное лабораторное оборудование, предназначенное для создания чистой зоны для работы с различными видами препаратов).
Ученые использовали метод IVP (in vitro produced), благодаря которому оплодотворение происходит в пробирке, а не в теле животного. Это ускоряет селекцию (выведение более продуктивных коров) до 40%, так как не нужно ждать естественного цикла размножения.