Жительнице Мариуполя вынесли штраф за кадры последствий атаки БПЛА

В Донецкой Народной Республике впервые вынесен штраф за публикацию последствий ударов украинских беспилотников, сообщили в Штабе обороны ДНР.
По данным ведомства, Виктория Катрич в ночь на 27 февраля сняла видео последствий атаки БПЛА и отправила его в районный Telegram-чат. Через несколько часов ролик был опубликован уже вражеским Telegram-каналом, используемым для корректировки ударов по территории Республики.
В Штабе обороны отметили, что в соответствии с указом главы ДНР № 39 от 29 января 2026 года женщине назначен штраф в размере 6 тысяч рублей. С момента издания указа это первый случай применения подобной меры.
Сама Катрич рассказала, что проснулась ночью от звуков взрывов, взяла телефон и по привычке начала снимать.
«Потом поделилась в чате. А утром неожиданно ко мне приехали оперативники ФСБ и объяснили мне, что моим видео пользовались украинские ресурсы», — добавила она.
Ранее Черемушкинский районный суд Москвы избрал меру пресечения блогеру Павлу Сюткину*, известному как «историк русской кухни», по делу о распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ.
* Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.