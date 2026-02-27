Ричмонд
Мать истощённого малыша из Красноярска намеренно его не кормила

Следователи Красноярска обнародовали шокирующие детали дела 21-летней местной жительницы. Её обвиняют в покушении на убийство собственного трёхлетнего сына. Женщина, по данным следствия, намеренно не кормила ребёнка.

Как выяснили правоохранители, мать переехала в Красноярск из Канска в 2023 году, арендовав жильё. Вместе с ней находился малолетний сын, о котором она отказывалась заботиться. Обвинение строится на том, что девушка осознанно лишала его воды и пищи, а также игнорировала гигиену и здоровье мальчика, что привело к крайнему истощению.

Ранее в полиции рассказывали, что на истощённого ребенка наткнулись в запертой квартире. Внутри царила полная антисанитария, не было света. Взрослых рядом не оказалось — мать регулярно бросала сына одного надолго.

В региональном управлении СК добавили, что ребенок оперативно доставлен в больницу. Врачи делают всё возможное для его спасения и восстановления.

Саму подозреваемую задержали. В ближайшее время ей изберут меру пресечения. Уголовное дело возбуждено по статье «Покушение на убийство», сообщили в ГСУ СК по региону в МАХ.

