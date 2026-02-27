Мать истощённого малыша из Красноярска намеренно его не кормила

Как выяснили правоохранители, мать переехала в Красноярск из Канска в 2023 году, арендовав жильё. Вместе с ней находился малолетний сын, о котором она отказывалась заботиться. Обвинение строится на том, что девушка осознанно лишала его воды и пищи, а также игнорировала гигиену и здоровье мальчика, что привело к крайнему истощению.