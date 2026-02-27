Экс-президент США Клинтон сделал заявление «о диких» преступлениях Эпштейна

Экс-президент США Билл Клинтон сделал заявление о преступлениях скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна. Политик заявил в ходе дачи показаний, что его знакомство с Эпштейном было недолгим и он никогда не видел преступлений, совершенных Эпштейном, но в то же время назвал их «дикими».
«Мое краткое знакомство с Эпштейном закончилось за много лет до того, как его преступления стали известны, и за время нашего ограниченного общения я никогда не видел никаких признаков того, что происходило на самом деле», — Клинтон дал письменные показания комитету конгресса, они были опубликованы в сети X.
Клинтон заявил о готовности помочь расследованию преступлений Эпштейна, чтобы предотвратить подобное в будущем, несмотря на свою неосведомленность.
Интерес к Клинтонам и их связям с финансистом Эпштейном усилился после публикации новых файлов. Среди них — фотографии бывшего президента в джакузи, бассейне и с девушками, чьи лица скрыты.
Ранее KP.RU сообщил, что в опубликованных документах по делу Эпштейна были имена и других политиков и известных личностей. В МИД РФ прокомментировали это разбирательство по делу. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что чтение этих документов вызывает тошнотворный привкус. Но документы вскрывают истиную сущность западных политиков.