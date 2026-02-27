Экс-президент США Клинтон сделал заявление «о диких» преступлениях Эпштейна

«Мое краткое знакомство с Эпштейном закончилось за много лет до того, как его преступления стали известны, и за время нашего ограниченного общения я никогда не видел никаких признаков того, что происходило на самом деле», — Клинтон дал письменные показания комитету конгресса, они были опубликованы в сети X.