Названы неочевидные факторы, повышающие риск ОРВИ

Ранее Life.ru рассказал, как вирусы вызывают хронические заболевания, в частности ВИЧ или гепатит C, и ослабляют клетки иммунной системы. Ряд вирусов может иметь свой собственный иммунитет и вырабатывать интерлейкин-10. Этот маневр может дать возможность вирусам выиграть время и успеть размножиться до того, как последует иммунный ответ.