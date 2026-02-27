Названы неочевидные факторы, повышающие риск ОРВИ

Сезон простуд в самом разгаре, но, чтобы защитить себя от ОРВИ, только витаминов и правильного питания бывает недостаточно. Чего избегать, чтобы сократить риски заражения, сообщила «Газете.Ru» невролог Екатерина Демьяновская.
— Кортизол — гормон стресса, при длительном эмоциональном или физическом напряжении уровень кортизола остается повышенным постоянно, что приводит подавлению иммунитета. В результате иммунная система хуже распознает и уничтожает вирусы, а риск ОРВИ возрастает, — заявила медик.
Врач добавила, что хроническая усталость усугубляет картину. Если человек регулярно спит меньше 6 часов в сутки, в организме начинаются скрытые воспалительные процессы. В результате вирусы легче проникают в клетки и быстрее размножаются.
Ранее Life.ru рассказал, как вирусы вызывают хронические заболевания, в частности ВИЧ или гепатит C, и ослабляют клетки иммунной системы. Ряд вирусов может иметь свой собственный иммунитет и вырабатывать интерлейкин-10. Этот маневр может дать возможность вирусам выиграть время и успеть размножиться до того, как последует иммунный ответ.