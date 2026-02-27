Ричмонд
+10°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кардиолог Хачирова заявила о негативном влиянии диет на сердце

Отказ от углеводов провоцирует аритмию.

Источник: Комсомольская правда

Ограничения в питании и постоянная гонка за худобой влекут за собой проблемы с сердцем. Об этом предупредила в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru» кардиолог Эльвира Хачирова.

— Отказ от углеводов приводит к дефициту гликогена в организме. Сердечная мышца питается глюкозой. Когда ее нет, начинается распад белка, в том числе мышечной ткани сердца. Это может привести к дистрофии миокарда и аритмии, — заявила медик.

Врач также напомнила о необходимости полноценного отдыха. Хронический недосып увеличивает риск инфаркта на 30%, подчеркнула медик.

Телеканал «Царьград» посоветовал добавить больше зелени и овощей в рацион для сохранения здоровья сердечно-сосудистой системы. Также полезны рыба холодных морей, авокадо и цельнозерновые продукты для борьбы с холестерином и поддержания эластичности сосудов.