Кардиолог Хачирова заявила о негативном влиянии диет на сердце

Ограничения в питании и постоянная гонка за худобой влекут за собой проблемы с сердцем. Об этом предупредила в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru» кардиолог Эльвира Хачирова.
— Отказ от углеводов приводит к дефициту гликогена в организме. Сердечная мышца питается глюкозой. Когда ее нет, начинается распад белка, в том числе мышечной ткани сердца. Это может привести к дистрофии миокарда и аритмии, — заявила медик.
Врач также напомнила о необходимости полноценного отдыха. Хронический недосып увеличивает риск инфаркта на 30%, подчеркнула медик.
Телеканал «Царьград» посоветовал добавить больше зелени и овощей в рацион для сохранения здоровья сердечно-сосудистой системы. Также полезны рыба холодных морей, авокадо и цельнозерновые продукты для борьбы с холестерином и поддержания эластичности сосудов.