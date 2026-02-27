Кардиолог Хачирова заявила о негативном влиянии диет на сердце

— Отказ от углеводов приводит к дефициту гликогена в организме. Сердечная мышца питается глюкозой. Когда ее нет, начинается распад белка, в том числе мышечной ткани сердца. Это может привести к дистрофии миокарда и аритмии, — заявила медик.