Киркоров открыл первое после перерыва сольное шоу песней «Все хорошо»

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Народный артист РФ Филипп Киркоров открыл свое первое после перерыва большое сольное шоу в Москве песнями «Все хорошо» и «Корона», передает корреспондент РИА Новости.
Киркоров даст три больших сольных концерта на площадке Live Арена 27 и 28 февраля, а также 1 марта.
«Добрый вечер, Москва! Вот и настали эти три вечера, которые я так долго-долго ждал. Мы с моим коллективом готовились и днем, и ночью, вкладывая все сердце и душу в каждую песню. Сегодняшний концерт — это мой разговор с вами, диалог с вами, который будет периодически переходить в монолог артиста», — сказал он со сцены, открывая концерт.
Певец открыл шоу песней «Все хорошо», а после исполнил свой «гимн» — песню «Корона».
Филипп Киркоров родился в болгарском городе Варна 30 апреля 1967 года в творческой семье. С отличием окончил Государственное музыкальное училище имени Гнесиных в 1988 году. В 2001 году он получил звание заслуженного артиста, а в 2008-м — народного артиста России. К этому моменту он выступал на сцене уже четверть века. В 2017 году награжден орденом Почета.