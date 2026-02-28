Из жизни ушел худрук екатеринбургского театра «Старый Дом» Николай Стуликов

Николай Стуликов руководил театром с 1968 года. Выпускник теплоэнергетического факультета УПИ, он пришел в студенческий театр еще в годы учебы и остался верен ему на всю жизнь. Под его руководством коллектив прошел путь от театра эстрадных миниатюр ТЭМПИ до «Старого Дома».