Ричмонд
+1°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Из жизни ушел худрук екатеринбургского театра «Старый Дом» Николай Стуликов

В Екатеринбурге умер художественный руководитель театра «Старый Дом» Николай Стуликов.

Источник: Комсомольская правда

На 82-м году жизни скончался художественный руководитель екатеринбургского театра «Старый Дом», заслуженный работник культуры Российской Федерации Николай Стуликов. Об этом 27 февраля сообщило Свердловское региональное отделение Союза театральных деятелей России на официальной странице во «ВКонтакте».

— Его уход — невосполнимая утрата для всего театрального сообщества. Личность Николая Александровича Стуликова навсегда останется в памяти тех, кто имел счастье работать с ним, учиться у него и быть свидетелем его неустанного творческого поиска, — сказано в сообщении.

Николай Стуликов руководил театром с 1968 года. Выпускник теплоэнергетического факультета УПИ, он пришел в студенческий театр еще в годы учебы и остался верен ему на всю жизнь. Под его руководством коллектив прошел путь от театра эстрадных миниатюр ТЭМПИ до «Старого Дома».