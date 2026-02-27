В Ростовской области выставили на продажу грибной бизнес

Собственник готов расстаться с бизнесом за 170−180 млн рублей, но на момент следки рекомендуется иметь 200 млн. рублей. В сумму входит все: земля, здания, оборудование и даже компост на полках с упаковкой. В частности, территория в 7,8 га оценивается в 24 млн рублей без НДС, а недвижимость и оборудование — в 167 млн рублей с налогом.