В Ростовской области выставили на продажу грибной бизнес

В Ростовской области выставили на продажу имущественный комплекс по выращиванию шампиньонов. Детали собственник предприятия опубликовал на сайте с бесплатными объявлениями.
По словам продавца, площадку в поселке Овощном, это между Батайском и Азовом, построили по современным технологиям. Запустили производство в декабре 2017 года.
Собственник готов расстаться с бизнесом за 170−180 млн рублей, но на момент следки рекомендуется иметь 200 млн. рублей. В сумму входит все: земля, здания, оборудование и даже компост на полках с упаковкой. В частности, территория в 7,8 га оценивается в 24 млн рублей без НДС, а недвижимость и оборудование — в 167 млн рублей с налогом.
Проект изначально был масштабным. В планах стояло 28 камер для выращивания грибов. Общая площадь — больше 20 тысяч квадратов. Пока построили шесть камер. Этого хватает, чтобы выдавать 1280 тонн шампиньонов в год. С квадратного метра снимают по 34 килограмма.
На площадке есть своя котельная, подключены газ и электричество. Водой обеспечивает скважина глубиной 55 метров. Пожаротушение автоматическое. Десять железнодорожных цистерн по 70 кубов всегда в режиме ожидания. Видеонаблюдение — 14 камер внутри и снаружи.
Коллектив состоит из 60 человек. Продавец считает бизнес прибыльным и признается, что продает его из обстоятельств.
Продан ли бизнес на данный момент, неизвестно, но объявление набрало уже 9,3 тысячи просмотров.
