Ричмонд
+11°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области выставили на продажу грибной бизнес

Бизнес по выращиванию шампиньонов продают в поселке Овощном.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области выставили на продажу имущественный комплекс по выращиванию шампиньонов. Детали собственник предприятия опубликовал на сайте с бесплатными объявлениями.

По словам продавца, площадку в поселке Овощном, это между Батайском и Азовом, построили по современным технологиям. Запустили производство в декабре 2017 года.

Собственник готов расстаться с бизнесом за 170−180 млн рублей, но на момент следки рекомендуется иметь 200 млн. рублей. В сумму входит все: земля, здания, оборудование и даже компост на полках с упаковкой. В частности, территория в 7,8 га оценивается в 24 млн рублей без НДС, а недвижимость и оборудование — в 167 млн рублей с налогом.

Проект изначально был масштабным. В планах стояло 28 камер для выращивания грибов. Общая площадь — больше 20 тысяч квадратов. Пока построили шесть камер. Этого хватает, чтобы выдавать 1280 тонн шампиньонов в год. С квадратного метра снимают по 34 килограмма.

На площадке есть своя котельная, подключены газ и электричество. Водой обеспечивает скважина глубиной 55 метров. Пожаротушение автоматическое. Десять железнодорожных цистерн по 70 кубов всегда в режиме ожидания. Видеонаблюдение — 14 камер внутри и снаружи.

Коллектив состоит из 60 человек. Продавец считает бизнес прибыльным и признается, что продает его из обстоятельств.

Продан ли бизнес на данный момент, неизвестно, но объявление набрало уже 9,3 тысячи просмотров.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.

Узнать больше по теме
Куба: остров свободы с непростой судьбой и сложными отношениями с США
Куба — островное государство в Карибском море, которое, благодаря своему расположению рядом с США и историческим событиям времен холодной войны, стало одним из самых известных в Западном полушарии. В материале — главное об «острове свободы».
Читать дальше