Доктор Болков рассказал, какой кофе положительно влияет на работу мозга

Ученые проанализировали данные более 130 тысяч человек за 43 года. Выяснилось, что у тех, кто выпивал 2−3 чашки кофе или 1−2 чашки чая в день, риск развития деменции оказался ниже. Эффект наблюдался даже у носителей гена APOE4, связанного с предрасположенностью к болезни Альцгеймера.