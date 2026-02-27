Доктор Болков рассказал, какой кофе положительно влияет на работу мозга

Крупное исследование, опубликованное в журнале JAMA, показало, что регулярное употребление кофе и чая может замедлять возрастное снижение когнитивных функций. Научный сотрудник Института изучения старения Российского геронтологического НКЦ Пироговского университета Михаил Болков прокомментировал выводы зарубежных коллег для «Российской газеты».
Ученые проанализировали данные более 130 тысяч человек за 43 года. Выяснилось, что у тех, кто выпивал 2−3 чашки кофе или 1−2 чашки чая в день, риск развития деменции оказался ниже. Эффект наблюдался даже у носителей гена APOE4, связанного с предрасположенностью к болезни Альцгеймера.
Однако Болков назвал выводы предварительными. Он пояснил, что клиническая значимость профилактики невысока, разница в тестах самооценки составила всего 0,11 балла. На развитие деменции влияет множество факторов, метаболизм кофеина индивидуален, а состав напитков за десятилетия мог сильно меняться. Кроме того, декофеинизированный кофе часто выбирают люди с проблемами здоровья, что могло исказить статистику.
Эксперт подчеркнул, что в кофе и чае много полезных полифенолов, которые снижают активность вирусов и благотворно влияют на организм независимо от кофеина. Он резюмировал, что пить эти напитки стоит, если они не противопоказаны и приносят удовольствие.
