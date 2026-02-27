Ричмонд
В Калининграде задержали регионального министра

Министр по молодёжной политике Калининградской области Анна Мусевич задержана правоохранительными органами. Об этом сообщили в региональном правительстве, добавив, что власти оказывают полное содействие следствию.

Исполнение обязанностей министра временно возложено на Анну Высоцкую, ранее занимавшую пост заместителя.

Согласно картотеке Центрального районного суда Калининграда, 27 февраля в суд поступили материалы об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Анны Сергеевны Мусевич и Никиты Сергеевича Мусевича. По данным из открытых источников, Никита Мусевич является супругом задержанной министра. Детали обвинений пока не раскрываются.

Ранее сообщалось, что Волгоградский областной суд рассмотрит в закрытом режиме дело об убийстве федерального судьи в Камышине.

