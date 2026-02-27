В Калининграде задержали регионального министра

Согласно картотеке Центрального районного суда Калининграда, 27 февраля в суд поступили материалы об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Анны Сергеевны Мусевич и Никиты Сергеевича Мусевича. По данным из открытых источников, Никита Мусевич является супругом задержанной министра. Детали обвинений пока не раскрываются.