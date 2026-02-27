Ричмонд
+11°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кинолог поставил точку в вопросе о необходимости груминга для собак

Кинолог Голубев: шерсть домашних собак не может очищаться сама.

Источник: Комсомольская правда

Домашним собакам необходимо проводить гигиенические процедуры, то есть груминг, так как шерсть животных не способна к самоочищению. Об этом рассказал «РИАМО» кинолог Владимир Голубев.

— Современная собака жить в дикой природе уже не может, она полностью зависит от людей. Отличается и ее шерсть, которая, в отличие от шерсти диких животных, часто не приспособлена к самоочищению, а потому нуждается в уходе, — сказал эксперт.

Он отметил, что собакам с постоянно растущей шерстью стрижка нужна в обязательном порядке, чтобы избежать образования колтунов и убрать шерсть с глаз.

Покупающие краски для домашних животных владельцы не понимают всей опасности, которой они подвергают питомцев, предупредил 360.ru. Попадание пигмента на кожу собак и кошек может привести к сильным ожогам. Кроме того, животные любят себя вылизывать или выдирать сбившуюся шерсть. Попадание краски в организм чревато интоксикацией и заболеваниями желудочно-кишечного тракта.