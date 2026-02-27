Усик проведет бой с Верхувеном за титул чемпиона мира по версии WBC

Украинский боксер Александр Усик выйдет на ринг в своем следующем поединке 23 мая, где его соперником станет голландец Рико Верхувен. Данную информацию подтвердило издание The Ring.
Матч состоится на площадке у египетских пирамид в Гизе. В этом бою будет разыгран чемпионский титул Всемирного боксерского совета (WBC) в категории супертяжелого веса.
39-летний Усик является обладателем чемпионских ремней Всемирной боксерской ассоциации, WBC и Международной боксерской федерации. В ноябре украинский боксер добровольно отказался от чемпионского звания по версии Всемирной боксерской организации, лишившись тем самым статуса абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. На его профессиональном счету 24 победы, 15 из которых достигнуты нокаутом, и ни одного поражения.
Со стороны ринга его встретит 36-летний Верхувен, признанный одним из сильнейших кикбоксеров планеты, который более 11 лет удерживал титул чемпиона организации Glory в тяжелом весе. Голландец одержал 26 побед последовательно в качестве чемпиона Glory. Также Верхувен установил рекорд данной организации по количеству успешных защит титула (14). В профессиональном боксе он провел единственный бой, завершившийся его победой нокаутом.