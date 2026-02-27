Усик проведет бой с Верхувеном за титул чемпиона мира по версии WBC

39-летний Усик является обладателем чемпионских ремней Всемирной боксерской ассоциации, WBC и Международной боксерской федерации. В ноябре украинский боксер добровольно отказался от чемпионского звания по версии Всемирной боксерской организации, лишившись тем самым статуса абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. На его профессиональном счету 24 победы, 15 из которых достигнуты нокаутом, и ни одного поражения.