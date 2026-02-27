В ОП поддержали идею открывать корпоративные ясли на предприятиях

«Все практики поддержки родителей начиналась не с выплат, а с комнат грудного вскармливания. Они открывались при предприятиях еще в XIX веке, потом появились ясли и сейчас — корпоративные ясли. Такая практика существует и я думаю, что ее стоит у нас развивать. Это могут быть комнаты, группы — разные форматы. На предприятиях, студенческие», — сказал Рыбальченко на круглом столе «Здоровье с первых лет жизни, поддержка здорового питания детей раннего возраста», который прошел в ОП.