В ОП поддержали идею открывать корпоративные ясли на предприятиях

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Практику открытия корпоративных яслей на производственных предприятиях, в организациях и вузах следует развивать в России. Такое мнение высказал председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.
«Все практики поддержки родителей начиналась не с выплат, а с комнат грудного вскармливания. Они открывались при предприятиях еще в XIX веке, потом появились ясли и сейчас — корпоративные ясли. Такая практика существует и я думаю, что ее стоит у нас развивать. Это могут быть комнаты, группы — разные форматы. На предприятиях, студенческие», — сказал Рыбальченко на круглом столе «Здоровье с первых лет жизни, поддержка здорового питания детей раннего возраста», который прошел в ОП.
Он привел в пример одну из крупнейших зарубежных компаний по производству косметики, где действуют такие корпоративные ясли. «Высокооплачиваемые сотрудницы могут спуститься, покормить ребенка, а потом опять продолжить работу и вечером вместе с ребенком вернуться домой», — рассказал Рыбальченко.
Как отмечалось на круглом столе, открытие таких комнат позволит кормящим мамам быстрее выходить на работу без ущерба для здоровья малыша.