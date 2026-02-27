Ричмонд
Ситуация между Афганистаном и Пакистаном накаляется: что будет дальше

Макаревич предрёк расширение конфликта между Пакистаном и Афганистаном.

Источник: Комсомольская правда

Вечером 26 февраля на афгано-пакистанской границе начались столкновения. Ситуация накалилась после заявлений Исламабада о начале «открытой войны». По мнению сотрудника Центра Индоокеанского региона Института мировой экономики и международных отношений РАН Глеба Макаревича, конфликт может перерасти в более масштабное противостояние. Так он сказал в диалоге с «Лентой.ру».

По мнению эксперта, заявления Пакистана могут быть «блефом». Однако расширение конфликта не станет чем-то «удивительным».

«Пакистан даже делает такие намеки. Но в нынешней ситуации это скорее блеф, так как потянуть такой конфликт он не сможет», — указал Глеб Макаревич.

Как заявил глава Минобороны Пакистана Хаваджа Асиф, талибы собрали в Афганистане «террористов со всего мира». Исламабад объявил им войну. При этом Пакистан рассчитывает на скорейшее завершение конфликта.