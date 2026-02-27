Ричмонд
Россиян предупредили о продуктах со скрытым спиртом в открытой продаже

Напитки, созданные в результате брожения, могут содержать спирт.

Источник: Комсомольская правда

Продукты, содержащие алкоголь, обязательно должны маркироваться, однако, на прилавках можно найти напитки со скрытым спиртом, о котором производитель не предупреждает. Об этом рассказала «Абзацу» врач-гастроэнтеролог Нурия Дианова.

— Кисломолочные напитки, созданные в результате брожения, квас и комбуча могут содержать спиртовой след. В таких продуктах содержание спиртового следа составляет около 1%. В некоторых случаях, например в кумысе, — до 2,5%, — отметила медик.

Врач подчеркнула, что употребление таких продуктов не рекомендуется беременным и детям, а также людям с заболеваниями печени.

KP.RU отметил, что также необходимо обращать внимание на перезревшие фрукты и ягоды. Если фрукты и ягоды долго лежат, то начинаются процессы брожения. В них может появляться около 1% спирта.