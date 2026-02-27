На Украине сотрудники ТЦК попытались мобилизовать народного депутата

В Днепре произошёл инцидент с участием народного депутата от партии «Слуга народа». По словам парламентария Каптелова, его попытались принудительно мобилизовать неизвестные люди, прибывшие на автобусе.
Депутат утверждает, что мужчины были в балаклавах и не представились, после чего начали требовать от него подчиниться их указаниям. По его версии, ситуация быстро переросла в конфликт.
Он также сообщил, что один из неизвестных демонстрировал пистолет и высказывал угрозы физической расправы. Обстоятельства произошедшего уточняются.
Ранее сотрудники военкомата в Харькове избили бывшего военнослужащего ВСУ с инвалидностью.