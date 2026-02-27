Ричмонд
Ветеринар назвала лучший возраст для стерилизации животных

Cпециалисты советуют проводить вмешательство в возрасте четырех — шести месяцев.

Источник: Комсомольская правда

Стерилизовать домашних животных необходимо для сохранения их здоровья и продления жизни. О том, в каком возрасте необходимо проводить процедуру, сообщил в разговоре с «Абзацем» ветеринар Евгений Цыпленков.

— Современные специалисты советуют проводить вмешательство в возрасте четырех — шести месяцев. Оптимально, если кошку или собаку кастрируют либо до первой течки, либо сразу после нее, — пояснил эксперт.

По его словам, если время упустить, то у животного возрастает риск развития новообразований, поэтому ранняя стерилизация предпочтительнее поздней.

Ранее KP.RU рассказал, что если у кошки высокий гормональный фон, капли почти бесполезны. Настойки можно применять, когда другого выхода нет. Например, у кошки болезнь сердца. Наркоз она может не перенести, и делать операцию по стерилизации ветеринары не возьмутся.