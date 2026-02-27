В Госдуме назвали частую причину отказа в ипотеке

Даже при высоком доходе и отсутствии долгов банк может отказать в получении ипотеки потенциальному заемщику. Одна из частых причин — кредитная карта, которую клиент даже не использует, об этом сообщил «Газете.Ru» зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш.
— Любая открытая кредитная линия — это потенциальные обязательства, которые человек может активировать в любой момент. Они напрямую влияют на показатель долговой нагрузки, даже если реально человек ни копейки по карте не брал, — объяснил парламентарий.
Депутат отметил, что заблокировать ее в приложении недостаточно. Нужно пройти официальную процедуру закрытия, а также взять в банке справку об отсутствии задолженности и закрытии счета.
«Москва 24» предупредила, что банки могут начать массово отказывать в выдаче ипотеки семьям, которые потенциально смогут претендовать на ее списание.