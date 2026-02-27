В Волгодонске после отравления на фуд-корте приостановили работу точки общепита

В Волгодонске после отравления посетителей фуд-корта на 30 суток приостановили работу одной из точек общепита. Об этом 27 февраля сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.
Решение вынесли в Волгодонском районном суде в рамках статьи 6.6 КоАП РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения»).
— Территориальным отделом Роспотребнадзора был проведен осмотр торгового помещения кафе. В результате установлены нарушения санитарных правил и гигиенических нормативов, — рассказали в объединенной пресс-службе судов региона.
Напомним, ранее сотрудники управления Роспотребнадзора зафиксировали случаи острой кишечной инфекции, вызванной норовирусом. В итоге начали выяснять ситуацию. Провели отбор проб, обследовали персонал общепита на бактериальные и вирусные возбудители кишечных инфекций.
Известно, что по факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» (ст. 238 УК РФ). Детали выясняют представители СК. Также проверку проводят сотрудники прокуратуры.
