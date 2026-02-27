Скончался автор книжного цикла «Песни Гипериона» Дэн Симмонс

За годы творческой деятельности писатель создал около тридцати произведений. Наибольшую известность ему принесла научно-фантастическая серия «Песни Гипериона», а также романы «Илион» и «Олимп» и историческая книга «Террор», по мотивам которой в 2018 году вышел одноимённый сериал The Terror.