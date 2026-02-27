Скончался автор книжного цикла «Песни Гипериона» Дэн Симмонс

Американский писатель Дэн Симмонс скончался 21 февраля из-за осложнений после инсульта, однако о его смерти стало известно лишь спустя неделю. О кончине автора сообщил в том числе его коллега Дэвид Моррелл.
По информации из некролога, Симмонс ушёл из жизни в кругу семьи — рядом с супругой Карен и дочерью Джейн; тело будет кремировано, а детали прощания родственники объявят позднее.
За годы творческой деятельности писатель создал около тридцати произведений. Наибольшую известность ему принесла научно-фантастическая серия «Песни Гипериона», а также романы «Илион» и «Олимп» и историческая книга «Террор», по мотивам которой в 2018 году вышел одноимённый сериал The Terror.
В последние годы Симмонс работал над романом «Омега Каньон», однако завершить его, по имеющимся данным, не успел. В разные периоды карьеры он становился лауреатом престижных литературных наград, включая премии «Локус» и «Хьюго».
