В восьми районах Петербурга ограничат движения с 1 марта

С 1 марта движение ограничат в восьми районах Петербурга. Ограничения введут из-за работ на инженерных сетях, газопроводах и ремонта дорог, которые начнутся в марте. Об этом сообщила пресс-служба ГАТИ. Так, в Адмиралтейском районе с 3 марта по 29 июля будет закрыта набережная Адмиралтейского канала от площади Труда до дома 7, литера А. Это связано с капитальным ремонтом проезжей части. Для объезда предлагается использовать площадь Труда, набережные Крюкова канала и Мойки, Большую Морскую улицу, Поцелуев мост, Храповицкий мост, набережную Ново-Адмиралтейского канала и Галерную улицу.