В восьми районах Петербурга ограничат движения с 1 марта

С 1 марта движение ограничат в восьми районах Петербурга. Ограничения введут из-за работ на инженерных сетях, газопроводах и ремонта дорог, которые начнутся в марте. Об этом сообщила пресс-служба ГАТИ. Так, в Адмиралтейском районе с 3 марта по 29 июля будет закрыта набережная Адмиралтейского канала от площади Труда до дома 7, литера А. Это связано с капитальным ремонтом проезжей части. Для объезда предлагается использовать площадь Труда, набережные Крюкова канала и Мойки, Большую Морскую улицу, Поцелуев мост, Храповицкий мост, набережную Ново-Адмиралтейского канала и Галерную улицу.
— В Василеостровском районе с 3 марта по 2 апреля ограничено движение по улице Шевченко от Шкиперского протока до Малого проспекта Васильевского острова из-за прокладки инженерных сетей. В Колпинском районе с 1 марта по 15 мая закроют движение по Павловской улице для прокладки инженерных сетей. Также с 1 по 10 марта будет перекрыто сквозное движение по улице Веры Слуцкой для строительства газопровода, — рассказали в пресс-службе ГАТИ.
В Красносельском районе с 1 марта по 28 июня закроют несколько участков из-за строительства инженерных сетей. Среди них — Социалистическая, Школьная улицы, бульвар Дружбы и Дачная улица. В Невском районе с 3 марта по 6 апреля ограничат движение по проспекту Большевиков на пересечении с Паткановской улицей для прокладки инженерных сетей.
В Петроградском районе с 1 по 20 марта будет закрыт проезд по Петроградской набережной от улицы Куйбышева до Петровской набережной. В Петродворцовом районе с 1 марта по 1 июня в Стрельне ограничат движение по Красносельскому шоссе из-за строительства дороги. В Пушкинском районе с 2 по 11 марта будет закрыт проезд по Школьной улице в Пушкине для строительства газопровода.