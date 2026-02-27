В России хотят развивать корпоративные ясли: что известно о поддержке для родителей

«Все практики поддержки родителей начиналась не с выплат, а с комнат грудного вскармливания. Они открывались при предприятиях еще в XIX веке, потом появились ясли и сейчас — корпоративные ясли. Такая практика существует и я думаю, что ее стоит у нас развивать», — сказал он на круглом столе в ОП.