В России хотят развивать корпоративные ясли: что известно о поддержке для родителей

В России стоит развивать практику открытия корпоративных яслей на предприятиях, в организациях и вузах. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ Сергей Рыбальченко.
«Все практики поддержки родителей начиналась не с выплат, а с комнат грудного вскармливания. Они открывались при предприятиях еще в XIX веке, потом появились ясли и сейчас — корпоративные ясли. Такая практика существует и я думаю, что ее стоит у нас развивать», — сказал он на круглом столе в ОП.
Рыбальченко в качестве примера привел одну из крупнейших зарубежных косметических компаний, где уже существуют корпоративные ясли. Там сотрудницы могут в любой момент спуститься, покормить ребенка и продолжить работу.
Ранее KP.RU писал, что в России предложили пересмотреть график работы детских садов. Зампред комиссии ОП РФ Наталья Москвитина уточнила, что детсады должны работать до 20:00, поскольку действующий график не отвечает потребностям семей.