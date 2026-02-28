Как парад планет повлияет на разные знаки зодиака

28 февраля 2026 года вечер шесть планет (Меркурий, Венера, Сатурн, Юпитер, Уран и Нептун) выстроятся в одну линию. Произойдет это на фоне ретроградного Меркурия и только что завершившегося коридора затмений, что, как считают астрологи, создает поистине уникальный энергетический коктейль. Для жителей России это шанс не только увидеть красивый закат с Венерой и Юпитером, но и почувствовать мощный импульс к переменам.
Общее влияние парада: время перемен и возвратов.
Парад планет накладывается на коридор затмений и ретроградное движение Меркурия. Это означает, что темы коммуникации, финансов и отношений пройдут проверку на прочность. Завершающий февраль парад планет может принести резкие изменения в жизни многих людей: кто-то сменит работу, кто-то переедет, а кто-то кардинально пересмотрит отношения с близкими.
ВЛИЯНИЕ ПАРАДА ПЛАНЕТ НА ЗНАКИ ЗОДИАКА.
Овен (21 марта — 19 апреля).
Для Овнов этот период станет временем пересмотра личной идентичности. Влияние планет может вызвать ностальгию по прошлому, но на самом деле вы стоите на пороге нового этапа жизни. Астрологи советуют обратить пристальное внимание на сны: в них могут скрываться важные подсказки. В профессиональной сфере Овнов ждет удача в семейных вопросах и делах с недвижимостью. Однако не стоит рубить с плеча — дождитесь появления полной картины, прежде чем принимать решения.
Телец (20 апреля — 20 мая).
Тельцам парад планет сулит переоценку окружения. Старые друзья или знакомые могут неожиданно вернуться в вашу жизнь, но это станет поводом понять, кто действительно достоин идти с вами в будущее. Стоит уделить особое внимание близким людям. В финансовой сфере возможны непредсказуемые изменения, а также открываются возможности для получения быстрого и полезного образования. Главное — отложить крупные покупки на потом.
Близнецы (21 мая — 21 июня).
Меркурий — управитель Близнецов — во время парада планет будет ретроградным, поэтому знаку рекомендуется снизить деловую активность. Ожидаются неожиданные признания от старых знакомых и важные разговоры по душам. Парад планет даст Близнецам мощный прорыв в финансовой сфере. Также это время, когда стоит сосредоточиться на карьере: если вы чувствуете неудовлетворенность, пришла пора перемен.
Рак (22 июня — 22 июля).
Для Раков это один из самых благоприятных периодов. Парад планет принесет успех в самых разных сферах, особенно если ваша деятельность связана с зарубежными партнерами. Однако эмоции могут взять верх: астрологи советуют не позволять им управлять решениями и пересмотреть свои долгосрочные цели. Несмотря на мощный приток энергии, не стоит рубить с плеча. Дождитесь вечера, когда энергия сменится, и тогда найдутся правильные слова.
Лев (23 июля — 22 августа).
Львы будут в центре внимания. Парад планет даст им возможность раскрыть важные тайны и проявить себя как настоящих сыщиков в профессиональной сфере. В личной жизни возможны недопонимания — это время станет не лучшим временем для выяснения отношений. Откройтесь для перемен и будьте готовы к новому этапу. Возможно возвращение старых финансовых или интимных вопросов, которые потребуют пересмотра.
Дева (23 августа — 22 сентября).
Девам, чей управитель Меркурий также ретрограден, важно сосредоточиться на внутреннем состоянии и гармонии в душе. Парад планет дает шанс на успех в общественной деятельности — возможно, стоит проявить себя в волонтерстве или помощи другим. В отношениях с партнером наступает важный момент: новые знакомства могут оказаться судьбоносными, а старые связи требуют анализа.
Весы (23 сентября — 22 октября).
Утром 28 февраля Весы будут стремиться к созданию уюта, но после обеда захочется оказаться в центре внимания. Астрологи советуют не отказывать себе в этом, но избегать конфликтов. Парад планет принесет карьерные успехи, но также потребует пересмотра повседневных привычек и стандартов в отношениях. Важно позаботиться о физическом и эмоциональном состоянии, найти время для отдыха.
Скорпион (24 октября — 22 ноября).
Скорпионам парад планет дарит творческую энергию. Займитесь любимым делом, позвольте себе проявить фантазию. Возможно, вас настигнет творческая искра или романтическое «что, если» из прошлого. Для представителей знака это удачное время для дальних поездок и даже рассмотрения вопроса о переезде.
Стрелец (23 ноября — 21 декабря).
Стрельцам рекомендуется переключить внимание на дом и семью. Утром займитесь семейными делами, а после обеда можно показать окружающим свои достижения. Возможны изменения в жилищных вопросах и пересмотр семейных традиций. В финансовом плане открывается удачный период для инвестирования и управления деньгами.
Козерог (22 декабря — 19 января).
Астрологи советуют быть внимательными к поступающей информации: общение с друзьями принесет пользу, а старые разговоры могут всплыть в памяти, заставляя переосмыслить прошлые решения. Парад планет поможет встретить надежных деловых партнеров, а некоторым — наладить личную жизнь.
Водолей (20 января — 18 февраля).
Энергия дня подкинет Водолеям неожиданные творческие идеи. После обеда тема творчества выйдет на первый план. Важно сосредоточиться на финансовых вопросах и открыться для новых возможностей. Астрологи предупреждают: не давайте деньги в долг, даже если просит лучший друг. Вы увидите свои ценности более ясно и сможете строить новые цели с уверенностью.
Рыбы (19 февраля — 20 марта).
Рыбы станут центром внимания во время парада планет, так как в их знаке сосредоточено значительное количество планет. Вы почувствуете прилив энергии и уверенности в себе. Энергия дня сменится с утренней эмоциональности на вечернее желание блистать — это время для мудрых слов и признаний. Парад планет станет мощной точкой приложения вашей интимной энергии и либидо. Однако не романтизируйте прошлое — сосредоточьтесь на том, кем вы хотите стать в будущем.
ЧТО ТАКОЕ ПАРАД ПЛАНЕТ?
Парад планет — это астрономический термин, которым обозначают ситуацию, когда несколько планет Солнечной системы одновременно оказываются в небольшом секторе небесной сферы (обычно в секторе 20−30 градусов), создавая для земного наблюдателя эффект тесного скопления. С точки зрения астрофизики, никакого нарушения законов гравитации или выстраивания в идеально ровную линию в трехмерном пространстве не происходит — планеты просто сближаются в проекции на ночное небо, продолжая двигаться по своим орбитам. В зависимости от количества участников различают мини-парады и великие парады.
КОГДА И КАК СМОТРЕТЬ ПАРАД ПЛАНЕТ?
Наблюдать парад планет в России лучше всего с 18:30 до 19:30. О том, как это лучше сделать, читайте в нашем специальном материале.
