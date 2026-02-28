Как парад планет повлияет на разные знаки зодиака

Для Раков это один из самых благоприятных периодов. Парад планет принесет успех в самых разных сферах, особенно если ваша деятельность связана с зарубежными партнерами. Однако эмоции могут взять верх: астрологи советуют не позволять им управлять решениями и пересмотреть свои долгосрочные цели. Несмотря на мощный приток энергии, не стоит рубить с плеча. Дождитесь вечера, когда энергия сменится, и тогда найдутся правильные слова. >>> Заблудились в звездах: почему ваш знак зодиака может быть другим.