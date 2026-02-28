Что можно и нельзя делать в день Онисима 28 февраля, когда зима борется с весной

Православная церковь 28 февраля вспоминает святого Онисима. В народе отмечают день Онисима. Однако есть еще одно название — Зимобор. Это связано с тем, что в названную дату зима теряет свою силу, но все еще продолжает бороться с весной.
Что нельзя делать 28 февраля.
Не рекомендуется в последний день февраля давать деньги в долг. Считается, что их не вернут. Кроме того, не следует в названный день что-либо планировать. Предки верили, что ничего не удастся реализовать.
Что можно делать 28 февраля.
По традиции, в последний день зимы детям, родившимся 28 февраля, вещи из овчины. А еще в указанный день продолжали готовиться к весне.
Согласно приметам, на снегопад указывает лай лисиц, который слышится рядом с жильем. В том случае, если полнолуние, то ждали мороз.
