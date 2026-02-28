Народный календарь. Почему 3 марта нужно испечь овсяное печенье

3 марта нельзя надевать черную одежду, так как это может привести к трауру в семье и печали на весь год. В эту дату лучше носить желтую одежду, чтобы задобрить вестницу весны. Также на Овсянки нельзя сквернословить, конфликтовать, грустить и плакать. В противном случае это тоже может привести к несчастьям на весь год.