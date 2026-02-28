Ричмонд
Народный календарь. Почему 3 марта нужно испечь овсяное печенье

Православные 3 марта чтут память святителя Льва, папы римского. В народном календаре эту дату прозвали Ярило с птицей овсянкой, или Овсянки. В этот день почитали птицу овсянку — вестницу приближающегося тепла.

3 марта нельзя надевать черную одежду, так как это может привести к трауру в семье и печали на весь год. В эту дату лучше носить желтую одежду, чтобы задобрить вестницу весны. Также на Овсянки нельзя сквернословить, конфликтовать, грустить и плакать. В противном случае это тоже может привести к несчастьям на весь год.

Чтобы привлечь удачу, нужно испечь как можно больше овсяного печенья и раздать его родным, соседям и знакомым. Часть полагается отнести в храм и отдать нуждающимся. Чем больше людей удастся угостить, тем больше удачи будет в году.

Приметы погоды:

Много талой воды — к обильному сенокосу.

Облака плывут на большой высоте — к хорошей погоде.

Сосульки свисают с крыш — зима будет продолжаться долго.

Именины отмечают: Кузьма, Лев, Павел, Анна, Владимир, Василий, Виктор.