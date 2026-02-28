Луна присоединится к параду планет 28 февраля

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Спутник Земли присоединится к параду планет, который будет наблюдаться 28 февраля вечером. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Московского планетария.
«28 февраля в 19:00 мск Луна присоединится к шестерке планет, которые соберутся на закатном небе. Четыре из них составят малый парад планет», — сообщили ТАСС в планетарии, уточнив, что спутник Земли будет сиять недалеко от Юпитера.
Во время малого парада Сатурн, Нептун, Меркурий и Венера окажутся в узком секторе неба в границах 20 градусов.
«Из этих четырех планет, при ясных погодных условиях, в течение часа после заката низко у западного горизонта будут видны только Сатурн и Венера. Меркурий возможно найти только в бинокль, а Нептун — с большим трудом, если получится, то только в хороший телескоп», — сообщили астрономы.
Парад планет наблюдается, когда несколько видимых невооруженным глазом планет оказываются достаточно близко друг к другу. Они могут быть не видны, если находятся вблизи Солнца. В малом параде участвуют четыре планеты, а большой включает в себя пять и более планет.