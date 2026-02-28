Луна присоединится к параду планет 28 февраля

«Из этих четырех планет, при ясных погодных условиях, в течение часа после заката низко у западного горизонта будут видны только Сатурн и Венера. Меркурий возможно найти только в бинокль, а Нептун — с большим трудом, если получится, то только в хороший телескоп», — сообщили астрономы.