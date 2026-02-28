В Москве состоится форум-фестиваль «Мамы. Дети. Бизнес»

В рамках форума предусмотрена образовательная программа, в том числе семичасовой интенсив, который объединит выступления более 50 известных экспертов, успешных предпринимателей и мам-практиков. Для участниц пройдут практические тренинги и мастер-классы, которые дадут актуальные бизнес-знания и пошаговые алгоритмы для открытия и развития своего дела.