В Москве состоится форум-фестиваль «Мамы. Дети. Бизнес»

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Форум-фестиваль «Мамы. Дети. Бизнес» начнется в Москве в субботу. На мероприятии обсудят вопросы сочетания бизнеса, семьи и материнства.
В рамках форума предусмотрена образовательная программа, в том числе семичасовой интенсив, который объединит выступления более 50 известных экспертов, успешных предпринимателей и мам-практиков. Для участниц пройдут практические тренинги и мастер-классы, которые дадут актуальные бизнес-знания и пошаговые алгоритмы для открытия и развития своего дела.
Организаторы оборудуют детскую зону, в которой будет работать образовательный клуб. Дети смогут попробовать себя в творчестве и познакомиться с наукой.
Форум-фестиваль «Мамы. Дети. Бизнес» пройдет на площадке кластера «Ломоносов». Участие для всех мам-предпринимательниц бесплатное. Мероприятие проводится при поддержке Министерства экономического развития Российской Федерации. Организаторы форума — столичный департамент предпринимательства и инновационного развития и Фонд поддержки социальных проектов.
