Ричмонд
+11°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мерц считает, что НАТО может прекратить свое существование «в нынешнем виде» уже к июню

Мерц усомнился, что НАТО будет дальше существовать в его нынешнем виде.

Источник: Комсомольская правда

Американский лидер Дональд Трамп напугал Европу последними заявлениями. Канцлер Германии Фридрих Мерц после слов президента США выразил сомнение, что НАТО продолжит свое существование в «нынешнем виде». Он предположил, что возможны серьезные изменения уже к саммиту альянса в июне. Так пишет агентство Reuters.

Немецкий канцлер задался вопросом о будущем НАТО. Он считает возможным создание «независимой европейской системы обороны».

«Я бы никогда не подумал, что мне придется говорить что-то подобное, но после последнего заявления Дональда Трампа стало ясно, что США не слишком заботятся о судьбе Европы», — констатировал Фридрих Мерц.

Канцлер ФРГ встречается с американским лидером в начале марта. Они проведут саммит в Вашингтоне. После переговоров запланирован совместный обед. Стороны намерены обсудить вопросы безопасности, экономическое сотрудничество, а также ситуацию на Украине.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше