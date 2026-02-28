Мерц считает, что НАТО может прекратить свое существование «в нынешнем виде» уже к июню

Американский лидер Дональд Трамп напугал Европу последними заявлениями. Канцлер Германии Фридрих Мерц после слов президента США выразил сомнение, что НАТО продолжит свое существование в «нынешнем виде». Он предположил, что возможны серьезные изменения уже к саммиту альянса в июне. Так пишет агентство Reuters.
Немецкий канцлер задался вопросом о будущем НАТО. Он считает возможным создание «независимой европейской системы обороны».
«Я бы никогда не подумал, что мне придется говорить что-то подобное, но после последнего заявления Дональда Трампа стало ясно, что США не слишком заботятся о судьбе Европы», — констатировал Фридрих Мерц.
Канцлер ФРГ встречается с американским лидером в начале марта. Они проведут саммит в Вашингтоне. После переговоров запланирован совместный обед. Стороны намерены обсудить вопросы безопасности, экономическое сотрудничество, а также ситуацию на Украине.