От ненависти до любви: какие кинопремьеры ждут нас в марте

Март по традиции — месяц женщин и любви, так что кинозрители ждут на экранах красивых, умных, сильных и самостоятельных героинь, которые обязательно пройдут через все испытания и — самое главное! — найдут свое нелегкое счастье. Киноафиша не разочаровывает: Джоди Фостер в «Частной жизни» найдет, наконец, взаимопонимание с бывшим мужем, Карина Разумовская («К себе нежно») научится любить себя и встретит того, кто захочет разделить с нею это чувство, и даже Джесси Бакли («Невеста!») в роли ожившей покойницы отыщет пару себе под стать. О самых интересных кинопремьерах марта рассказывают «Известия».
«Посторонний»5 марта.
Алжир, 1930-е годы. Молодой служащий по фамилии Мерсо узнает о смерти матери и приходит на ее похороны, где, однако, не проливает ни слезы. Он заводит роман со своей коллегой Марией, которая стремится растопить его сердце, но ему это быстро надоедает, и он расстается с девушкой. Случайный конфликт с местной компанией, во время которого он убивает одного из зачинщиков, приводит Мерсо в тюрьму, а затем и к смертному приговору, причиной которого, в конечном итоге, становится его бесчувствие на похоронах матери. В этих событиях не прослеживается никакой логической связности, вся она — сплошная трагедия абсурда, как и первоисточник — одноименный роман Альбера Камю, перенесенный Франсуа Озоном на экран с благоговейным следованием оригиналу.
Картина, попавшая в прошлогодний конкурс Канн, получила неоднозначные отзывы критиков. По их мнению, в буквальном воспроизведении романа на экране кроется главная слабость: спустя более восьми десятилетий после публикации публика вправе ожидать некоей современности прочтения. Главным же достоинством экранизации, несомненно, стал ошеломляюще красивый черно-белый видеоряд: каждый кадр кажется идеально выстроенным без единого изъяна. Кастинг тоже практически безупречен: сыгравший главную роль Бенджамен Вуазен — актер, невероятно пластичный внешне, и в образе Мерсо он замешивает завораживающую юношескую красоту с безнадежной холодностью взгляда в тщательно выверенной пропорции. После выхода первой экранизации «Постороннего», снятой Лукино Висконти в 1967-м, режиссер признавался, что в роли Мерсо видел исключительно молодого Алена Делона, и лишь их ссора во время съемок заставила его взять на роль слишком мягкого по типажу (да и не очень уже подходившего по возрасту) Марчелло Мастрояни. Шестьдесят лет спустя Вуазен закрыл этот гештальт.
«К себе нежно»5 марта.
К 40 годам Надя (Карина Разумовская — «Мажор», «Трасса», «Циники») построила успешную карьеру, став квалифицированным врачом-отоларингологом. Но на остальных житейских фронтах дела у нее обстоят далеко не столь радужно. Она разводится с мужем, ей трудно найти общий язык с дочерью-подростком, она уже 15 лет не была в отпуске и чувствует себя загнанной лошадью. Ей придется приложить немало усилий, чтобы узнать настоящую себя и найти свой путь к счастью…
Мелодрамы, снятые по популярным женским романам с непременным хеппи-эндом всегда находят благодарного зрителя — точнее, зрительницу. Теперь отечественные кинематографисты пошли дальше, сделав, кажется, первую в истории экранизацию мотивационной литературы: легшая в основу сценария книга Ольги Примаченко — типичный сборник мотивирующих советов «принимать свои чувства» и «ставить свои желания во главу угла». Обычные, как выражается героиня фильма, «советы из инфоцыганской методички», которые, однако, отлично заходят, если жаловаться на загруженность, сидя в ретрите на морском побережье, а на коварство мужского пола — уткнувшись носом в плечо красавца-мачо. Так что Надя им непременно последует, и всё у нее будет хорошо. На 8 Марта для замученных бытом дам к просмотру обязательно.
«Невеста!»12 марта.
1930-е годы. Монстр Франкенштейна, измученный одиночеством, прибывает в Чикаго и просит доктора Юфрониуса — большого мастера по работе с мертвой плотью — создать для него подругу. Доктор охотно идет на эксперимент: вместе с монстром они оживляют погибшую девушку, которая получает имя «Невеста», и партнерство с нею полностью меняет жизнь не только чудовища Франкенштейна, но и всего мира. Однако если монстр Франкенштейна счастлив со своей обретенной любовью, то многим перемены приходятся не по вкусу, и в результате чете монстров приходится удирать от полиции и искать сторонников, организуя настоящую социальную революцию…
Фильм 1935 года «Невеста Франкенштейна» не раз привлекал внимание кинематографистов, задумавшихся о ремейке, да всё как-то не складывалось. И вот, наконец, получилось: Мэгги Джилленхол решительно взялась за черную социальную комедию, к ней, разумеется, тут же присоединился младший брат Джейк, а за ним подтянулась целая плеяда звезд — от Пенелопы Крус и Кристиана Бейла до Аннетт Бенинг и Питера Сарсгаарда. Вся эта компания с чувством оттягивается на экране, выдавая полновесную абсурдистскую комедию в стилистике нуарного детектива. По словам Сарсгаарда, особенно в фильме впечатляют крутые массовые танцы, что, конечно, является лучшей характеристикой для фильма ужасов.
«Охота за тенью»12 марта.
Хуан Дэчжун много лет живет спокойной жизнью, стараясь забыть, что где-то существует преступный мир, борьбе с которым он посвятил многие годы. Но события в Макао заставляют его вернуться: молодые полицейские не в силах противостоять банде, которой, судя по всему, руководит злодей с большим опытом. Дэчжун собирает команду, которая сочетает мастерство старой школы с возможностями новых технологий, и вместе с молодыми коллегами идет по следу бандита, который кажется непобедимым и неуловимым. Им придется научиться доверию к коллегам и понимать друг друга с полувзгляда, чтобы победить в этой схватке.
Несколько месяцев назад о здоровье Джеки Чана ходили мрачные слухи. Поговаривали, что главный экранный мастер кунг-фу попал в больницу, что он практически парализован и уже, по-видимому, никогда не выйдет на съемочную площадку. Отрадно убедиться, что это были всего лишь слухи: 70-летний Джеки Чан вновь уверенно демонстрирует с невиданной скоростью приемы, бегает по стенам и выскакивает из вертолета без парашюта. Фанаты кунг-фу и зубодробительных гонконгских боевиков рады видеть вас снова в деле, мастер!
«Частная жизнь»19 марта.
У авторитетного парижского психиатра Лилиан Штайнер умирает пациентка по имени Паула. Ее муж, кажется, считает доктора причастной к ее смерти. Изучив собственные записи, сделанные во время сеансов с Паулой, Штайнер начинает подозревать, что женщина была убита. Позвав на помощь бывшего мужа, Штайнер начинает собственное расследование, решив выяснить, что же всё-таки произошло с Лилиан и о каких своих тайнах та предпочла умолчать во время психотерапевтических сеансов…
Фильм был впервые показан во внеконкурсной программе Канн — и недаром. Джоди Фостер чудо как хороша в роли доброго следователя, это известно еще со времен «Молчания ягнят». Теперь Фостер уже за 60, а ее экранному партнеру Даниэлю Отею и вовсе за 70, но их это, похоже, только раззадоривает: они ухитряются удерживать действо на грани серьезного триллера и комедийного детектива, изящно, но без перегибов отыгрывая возрастную пару сыщиков-любителей, которые за всю жизнь так и не успели до конца прояснить свои отношения. Их актерский дуэт настолько хорош, что лишь ради него стоит сходить в кино. Динамичный сюжет с неожиданными поворотами тоже не разочарует.
«Твое сердце будет разбито»26 марта.
У Полины Тумановой в жизни — большие перемены: вместе с семьей она переезжает в другой город и идет в новую школу. Но всё складывается отнюдь не радужно: одноклассники невзлюбили ее, и Полина стала объектом травли. Ее спасает роковой красавец Барс — парень с репутацией отпетого хулигана, по которому вздыхают все старшеклассницы. Они с Полиной заключают сделку: они будут притворяться парой, и репутация Барса защитит Полину, но ей придется согласиться на его условия. Однако постепенно игра в любовь перестает быть просто игрой — и теперь ребятам вдвоем придется отстаивать свое право на чувства перед всем миром…
Подростковые мелодрамы о любви и дружбе редко отличаются высокой художественной ценностью, но у них есть своя огромная аудитория, которая с легкостью обеспечивает огромную кассу хоть «Американскому пирогу», хоть «10 причинам моей ненависти». Наконец-то и российский кинематограф подступился к жанру: фильм поставлен по одноименному роману Анны Джейн — автора подростковых любовных романов, ставшей в 2024 году самым издаваемым писателем России: тиражи ее книг перевалили за 2 млн. Не нужно ждать от молодых артистов выдающейся игры, а от сценаристов — правдоподобных диалогов: здесь это лишнее. Симпатичные юные лица, гольфы и мини, джинсы и майки в облипку, узнаваемые школьные раздевалки, мотоциклы, слезы на ресницах и взгляды украдкой и типичный саундтрек провинциальной школьной дискотеки: девчонки в зале платочки в руках теребят — им будет о чем поплакать. Родителям не стоит переживать: целомудреннее подростковой мелодрамы может быть разве что «Курочка Ряба».