От ненависти до любви: какие кинопремьеры ждут нас в марте

Алжир, 1930-е годы. Молодой служащий по фамилии Мерсо узнает о смерти матери и приходит на ее похороны, где, однако, не проливает ни слезы. Он заводит роман со своей коллегой Марией, которая стремится растопить его сердце, но ему это быстро надоедает, и он расстается с девушкой. Случайный конфликт с местной компанией, во время которого он убивает одного из зачинщиков, приводит Мерсо в тюрьму, а затем и к смертному приговору, причиной которого, в конечном итоге, становится его бесчувствие на похоронах матери. В этих событиях не прослеживается никакой логической связности, вся она — сплошная трагедия абсурда, как и первоисточник — одноименный роман Альбера Камю, перенесенный Франсуа Озоном на экран с благоговейным следованием оригиналу.