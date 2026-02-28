Высшая степень премудрости: американец благоговейно смотрит на роман Толстого

Но во многом именно благодаря сложности толстовской натуры, считает Кауфман, нам и сейчас есть чему поучиться «у писателя, делавшего одну ошибку за другой; у писателя, который прошел горнило жизни и выжил». Тем более что человек, в том числе и такой великий, не представляет собой нечто статичное, раз и навсегда определенное и неизменное в добре или зле. В доказательство Кауфман приводит дневниковую запись самого Толстого: «Человек течет, и в нем есть все возможности: был глуп, стал умен, был зол, стал добр, и наоборот. В этом величие человека». Толстовские дневники американский профессор цитирует довольно часто, кроме того, привлекая и другие произведения любимого писателя, которые он счел полезными для своих студентов, не только с филологической, но и с педагогической точки зрения. Так, самые выразительные пассажи главы «Успех» посвящены Пахому — герою толстовского рассказа «Много ли человеку земли нужно», написанного почти через 20 лет после «Войны и мира» и в известном смысле продолжающего размышления, которыми Толстой наделял и героев романа, — о тщете земных благ и погони за карьерным успехом (самый яркий пример — князь Андрей, переосмысляющий свои приоритеты, лежа на поле боя под небом Аустерлица).