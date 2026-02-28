Зимний чемпионат России по легкой атлетике стартует в Южно-Сахалинске

«Такое решение [провести соревнования на Сахалине] обусловлено совокупностью нескольких факторов, — рассказала ТАСС главный тренер сборной России Светлана Абрамова. — Во-первых, Олимпиады 2028 и 2032 годов пройдут в Тихоокеанском регионе — в Лос-Анджелесе и Брисбене соответственно. А это значит — на других континентах, со всеми сопутствующими особенностями перелетов и адаптации к различным часовым поясам. Учитывая географическое разнообразие крупнейших соревнований, для успешной реализации спортивной формы высококвалифицированные атлеты должны не только иметь высокую степень готовности, но и обладать навыками выступлений в самых разных погодных, географических и логистических условиях, и нам необходимо целенаправленно готовить спортсменов к этому».