Зимний чемпионат России по легкой атлетике стартует в Южно-Сахалинске

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 февраля. /ТАСС/. Чемпионат России по легкой атлетике в помещении стартует в Южно-Сахалинске. Впервые в истории зимний чемпионат страны пройдет в азиатской части РФ.
Местом проведения зимнего чемпионата России, который завершится 3 марта, станет манеж, открытый в столице региона в конце 2025 года. Это крупнейший легкоатлетический объект на Дальнем Востоке, построенный в соответствии со стандартами Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Манеж оснащен шестью круговыми беговыми дорожками длиной 200 м, восемью прямыми дорожками на 60 м и двумя — на 100 м. Кроме того, там оборудованы сектора для технических дисциплин.
Первоначально планировалось, что в 2026 году чемпионат России по легкой атлетике в помещении пройдет в Тюмени, однако во второй половине января ВФЛА приняла решение перенести эти соревнования на Сахалин. С 2008 по 2025 год местом проведения зимних чемпионатов России по легкой атлетике была Москва.
«Такое решение [провести соревнования на Сахалине] обусловлено совокупностью нескольких факторов, — рассказала ТАСС главный тренер сборной России Светлана Абрамова. — Во-первых, Олимпиады 2028 и 2032 годов пройдут в Тихоокеанском регионе — в Лос-Анджелесе и Брисбене соответственно. А это значит — на других континентах, со всеми сопутствующими особенностями перелетов и адаптации к различным часовым поясам. Учитывая географическое разнообразие крупнейших соревнований, для успешной реализации спортивной формы высококвалифицированные атлеты должны не только иметь высокую степень готовности, но и обладать навыками выступлений в самых разных погодных, географических и логистических условиях, и нам необходимо целенаправленно готовить спортсменов к этому».
В рамках зимнего чемпионата России будет разыграно 30 комплектов наград, обладатели первых медалей определятся в женских прыжках с шестом, где в числе соискательниц не будет лидера сборной России Полины Кнороз, пропускающей этот турнир по рекомендации медиков.
Летний чемпионат России пройдет с 23 по 26 июля в Екатеринбурге.