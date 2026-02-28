Матчи с участием «Краснодара» и «Локомотива» продолжат 19-й тур РПЛ

Наибольший интерес из этих игр привлекает южное дерби. Лидер первой части сезона «Краснодар» на своем поле встретится с «Ростовом», матч начнется в 14:30 мск. «Быки» с 18 очками в 40 матчах до возобновления сезона располагались на первом месте в РПЛ, но опустились на второе после пятничной победы «Зенита» над «Балтикой» (1:0), позволившей петербуржцам с 42 баллами возглавить таблицу. Ростовчане с 21 баллом идут на 11-й позиции. Матч первой части сезона между командами завершился вничью со счетом 0:0. Также клубы совершили трансферную сделку: зимой защитник «Ростова» Илья Вахания подписал контракт с «Краснодаром», однако соглашение начнет действовать после окончания сезона.
Бывший футболист сборной России Дмитрий Сенников считает «Краснодар» одним из главных фаворитов в чемпионской гонке. «Фаворит в РПЛ — “Краснодар”. Фаворитами всегда считаются предыдущие чемпионы, поэтому “Зенит” тоже остается среди главных претендентов, — сказал Сенников ТАСС. — У ЦСКА хороший состав, вопрос только в том, позволит ли скамейка, хватит ли сил на концовку сезона. “Локомотив”, я уверен, поборется, так как предыдущие весенние части чемпионата они проводили очень хорошо. ЦСКА прошлую весну тоже провел на высоком уровне, поэтому у этих команд есть хорошие шансы».
«Краснодар» является действующим чемпионом России. В прошлом сезоне краснодарская команда в заключительном, 30-м туре смогла впервые завоевать золотые медали, обогнав петербургский «Зенит».
Другие матчи дня.
В первой игре «Оренбург» дома сыграет с тольяттинским «Акроном». Матч начнется в 12:00 мск. Тольяттинская команда, за которую выступает 37-летний нападающий Артем Дзюба, с 21 очком занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ. Оренбуржцы с 12 очками располагаются на предпоследней, 15-й позиции. На счету Дзюбы в этом сезоне 5 голов и 4 результативные передачи в 16 матчах чемпионата России. Игра первой части сезона между командами завершилась победой «Оренбурга» со счетом 2:1.
Также в субботу московский «Локомотив» на своем поле встретится с «Пари Нижний Новгород», матч начнется в 17:00 мск. Железнодорожники также находятся в гонке за чемпионство, московская команда идет третьей с 37 очками. Нижегородцы с 14 очками располагаются на 14-й позиции. Матч первой части сезона завершился победой «Локомотива» со счетом 3:2.
В воскресенье состоятся матчи «Динамо» (Москва) — «Крылья Советов», «Сочи» — «Спартак» и «Ахмат» — ЦСКА.