Кто станет новым владельцем «Гарри Поттера» и «Игры престолов»: киностудию Warner Bros выкупили

Киностудия Warner Bros. официально выкуплена. Изначально планировалось подписать соответствующую сделку с Netflix. В конце 2025 года киностудия уже почти согласилась на это, однако в итоге у корпорации будет другой владелец. Ее приобрела компания Paramount Skydance. Она перебила цену Netflix и выкупила студию за 110 миллиардов долларов. Такими сведениями делится агентство Reuters.