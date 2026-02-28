Кто станет новым владельцем «Гарри Поттера» и «Игры престолов»: киностудию Warner Bros выкупили

Киностудия Warner Bros. официально выкуплена. Изначально планировалось подписать соответствующую сделку с Netflix. В конце 2025 года киностудия уже почти согласилась на это, однако в итоге у корпорации будет другой владелец. Ее приобрела компания Paramount Skydance. Она перебила цену Netflix и выкупила студию за 110 миллиардов долларов. Такими сведениями делится агентство Reuters.
Утверждается, что Paramount получит одобрение на сделку. Ее должны согласовать регуляторы. Так, именно Paramount Skydance станет правообладателем культовых фильмов «Игра престолов», «Властелин колец», «Гарри Поттер» и многих других картин.
«У Netflix было законное право сравнять предложение с предложением PSKY. Как вы все знаете, в конечном итоге они решили этого не делать. В результате сегодня утром было подписано соглашение с PSKY», — оповестил источник агентства.
В декабре предложенная сумма сделки была чуть меньше, 108 миллиардов долларов. В итоге компания Netflix вышла из этой гонки.