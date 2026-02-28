Весной сделают прибавку к пенсии. Кому повысят выплаты и на сколько

Также она отметила, что с 1 марта 2026 года в России вступят в силу изменения, касающиеся оплаты ЖКУ. Они затронут и пенсионеров. Так, срок оплаты квитанций перенесут с 10-го на 15-й день месяца. Платёжные документы будут отправлять собственникам не позднее пятого числа.