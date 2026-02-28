Весной сделают прибавку к пенсии. Кому повысят выплаты и на сколько

Кто получит прибавку к пенсии весной.
Увеличений пенсий весной ждёт две группы россиян. Первая — пенсионеры, которым в весенние месяцы исполнится 80 лет. Для них фиксированную выплату удвоят. Также получат прибавку люди, которым впервые присвоили I группу инвалидности. Им произведут такой же перерасчёт.
— Фиксированная выплата представляет собой базовую часть страховой пенсии, гарантированную государством. Её размер с 1 января 2026 года составляет 9584,69 рубля после индексации на 7,6%. После удвоения она достигнет 19 169,38 рубля. Увеличат именно фиксированную часть пенсии, — пояснила адвокат Гюзель Пушкарёва.
Также она отметила, что с 1 марта 2026 года в России вступят в силу изменения, касающиеся оплаты ЖКУ. Они затронут и пенсионеров. Так, срок оплаты квитанций перенесут с 10-го на 15-й день месяца. Платёжные документы будут отправлять собственникам не позднее пятого числа.
— С 1 апреля 2026 года планируется индексация социальных пенсий. Они назначаются тем, у кого нет права на страховую пенсию, детям, потерявшим одного или обоих родителей, и инвалидам, — добавила Гюзель Пушкарёва.
С 1 апреля 2026 года социальные пенсии проиндексируют на 6,8%. Повышение социальных пенсий привязано к росту прожиточного минимума. Из-за этого с 1 апреля социальные пенсии будут проиндексированы на 6,8% несмотря на то, что фактическая инфляция по итогам года оказалась на уровне 5,6%.
Какие доплаты ждут работающих пенсионеров.
Юрист Елена Кузнецова отметила, что на рынке наметился тренд на повышение зарплат работающим пенсионерам, а также на расширение программ корпоративных пенсий. Эта тенденция усилится весной.
— Процент старшего поколения (предпенсионного и пенсионного возраста) у нас в компании порядка 5−7%. Мы стремимся привлекать специалистов разного возраста и поддерживать их. Весной запланировали уделить больше внимания сотрудникам предпенсионного и пенсионного возраста, провести анализ запроса на адаптацию графика или рабочих мест под потребности, — рассказал руководитель отдела маркетинга и рекламы компании-производителя оконных систем Melke Никита Петюшин.
Анна Самойлова, сотрудница отдела кадров крупной консалтинговой компании, отметила, что сейчас многие фирмы готовятся ввести корпоративные пенсии. Это повышает лояльность сотрудников. К тому же сейчас работодатели стали активнее интересоваться специалистами пенсионного возраста. Им готовы повышать зарплату даже чаще, чем молодым специалистам.