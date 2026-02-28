Ричмонд
+11°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Это останется навсегда»: в ЕС рассказали о доверии к Украине после атаки на НАБУ и САП

Комиссар ЕС Кос: Киев не восстановил доверие ЕК после атаки на НАБУ и САП.

Источник: Комсомольская правда

Киев еще не восстановил доверие Еврокомиссии после атаки на Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированную антикоррупционную прокуратуру. Об этом заявила комиссар ЕС по вопросам расширения Марта Кос.

«Нет, совсем нет. Это останется навсегда», — ответила комиссар ЕС на вопрос «Европейской правды» о возможном восстановлении доверия к Украине после отмены законов, касающихся НАБУ и САП.

Кос добавила, что независимость антикоррупционных структур имеет критическое значение для дальнейшего пути Украины к членству в ЕС. Она подчеркнула, что даже если Киев примет новые законы, вернуть полное доверие будет невозможно.

Напомним, что закон, ограничивающий независимость НАБУ и САП, был принят 22 июля. Владимир Зеленский объяснил, что этот шаг направлен якобы на защиту этих структур от внешнего воздействия. Однако позже закон был отменен.

Также Служба безопасности Украины проводила обыски у бывших сотрудников НАБУ. Они были связаны с расследованием деятельности организованных преступных групп в госструктурах и выявлением случаев коррупции.