Рассмотрение дела Анны Мусевич и её мужа назначено на 28 февраля

«Материалы поступили в Центральный районный суд. Заседание запланировано на завтра. Время можно будет уточнить утром», — говорится в заявлении пресс-службы.
Напомним, в Калининграде правоохранители задержали министра по молодёжной политике Калининградской области Анну Мусевич. Согласно данным из открытых источников, Никита Мусевич приходится супругом задержанному министру. Подробности предполагаемого дела и основания для задержания пары пока официально не раскрываются. Исполнение обязанностей министра возложено на Анну Высоцкую.
Важнейшие новости о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — в разделе «Криминал» на Life.ru.