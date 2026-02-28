Ричмонд
Рассмотрение дела Анны Мусевич и её мужа назначено на 28 февраля

Центральный районный суд Калининграда 28 февраля определит меру пресечения для министра молодёжной политики Анны Мусевич и её супруга. Об этом сообщили РИА «Новости» в пресс-службе суда.

«Материалы поступили в Центральный районный суд. Заседание запланировано на завтра. Время можно будет уточнить утром», — говорится в заявлении пресс-службы.

Напомним, в Калининграде правоохранители задержали министра по молодёжной политике Калининградской области Анну Мусевич. Согласно данным из открытых источников, Никита Мусевич приходится супругом задержанному министру. Подробности предполагаемого дела и основания для задержания пары пока официально не раскрываются. Исполнение обязанностей министра возложено на Анну Высоцкую.

