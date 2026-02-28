Рассмотрение дела Анны Мусевич и её мужа назначено на 28 февраля

Напомним, в Калининграде правоохранители задержали министра по молодёжной политике Калининградской области Анну Мусевич. Согласно данным из открытых источников, Никита Мусевич приходится супругом задержанному министру. Подробности предполагаемого дела и основания для задержания пары пока официально не раскрываются. Исполнение обязанностей министра возложено на Анну Высоцкую.