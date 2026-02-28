Гендиректор «Балтики» назвал равным матч с «Зенитом» в РПЛ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 февраля. /ТАСС/. Матч 19-го тура Мир — Российской премьер-лиги между «Зенитом» и «Балтикой» был равным. Такое мнение журналистам высказал генеральный директор калининградского клуба Равиль Измайлов.
Встреча завершилась победой «Зенита» со счетом 1:0.
«В первом тайме, наверное, все-таки “Зенит” нас придавил, мы больше оборонялись, а во втором тайме была абсолютно равная игра, моменты были у тех и у других. Могу сказать, что наши парни молодцы, хорошо провели матч, это первая игра [после зимнего перерыва], они не дрогнули перед “Зенитом” и стадионом, где 30 тыс. болельщиков. Хочу сказать спасибо нашим болельщикам, их было хорошо слышно, поддержка нам сильно помогла в этом равном бою», — сказал Измайлов.
После 19 туров «Зенит» лидирует в РПЛ с 42 очками. «Балтика» расположилась на пятой строчке с 35 очками. В следующем туре «Зенит» 8 марта на выезде сыграет с «Оренбургом». «Балтика» 7 марта в гостях встретится с «Ростовом».