В Стамбуле скончался актер, снимавшийся в сериалах «Великолепный век» и «Услышь меня»

Турецкий актёр Ибрагим Йылдыз, известный по ролям в сериалах «Великолепный век. Империя Кёсем» и «Услышь меня», скончался в Стамбуле в возрасте 27 лет.

Как сообщает телеканал Habertürk, актёр был госпитализирован в августе 2025 года после того, как во время урагана на него упало дерево. Всё это время он находился в отделении интенсивной терапии.

Ранее сообщалось, что 24 февраля после инсульта на 58-м году жизни умер актёр Владимир Довжик. Зрители знают его по сериалам «Бригада», «Склифосовский», «Людмила Гурченко», фильмам Сергея Урсуляка, Станислава Говорухина и Веры Сторожевой.

