Трамп: США близки к заключению соглашения по урегулированию конфликта на Украине

Украинское урегулирование произойдет, открытым остается только вопрос сроков. Об этом в пятницу, 27 февраля, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

— Мы хотим заключения сделки, мы заключим сделку, вопрос только в том, когда, — сказал он журналистам в Белом доме.

По его словам, Штаты заинтересованы в сделке с Россией и Украиной.

— Мы хотим заключить сделку с РФ и Украиной. Я думаю, что мы очень близки к этому, — подчеркнул американский лидер, передает РИА Новости.

США хотят отменить санкции в отношении России после урегулирования конфликта на Украине. Об этом ранее сказал Дональд Трамп.

25 февраля спецпосланник президента США Стив Уиткофф рассказал, что в рамках переговоров по урегулированию украинского кризиса стороны обсуждают «много креативных идей». Он отметил, что предложения представителей Москвы, Киева и Вашингтона выглядят реалистичными и разумными.

Ранее спецпосланник американского лидера рассказал, что российская сторона на переговорах по завершению украинского конфликта в Швейцарии показала «определенную умеренность и настоящую коммуникацию».

