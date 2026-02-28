Власти официально предупредили: здание цирка опасно для жителей

Напомним, что в октябре и декабре прошлого года цирк в Уссурийске дважды страдал от пожаров. Особенно сильное возгорание было в заброшенном здании 4 декабря. Тогда сильно пострадали в огне внутренние конструкции, манеж, а кровля здания обрушилась.