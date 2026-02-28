Ричмонд
Власти официально предупредили: здание цирка опасно для жителей

Оно признано аварийным, его должны или отремонтировать или снести.

Администрация Уссурийского городского округа официально сообщила, что здание местного цирка признано аварийным и представляет угрозу для жизни и здоровья жителей. Уже больше 20 лет учреждение культуры не работает по прямому профилю. Ранее здание было выставлено на торги Росимуществом.

«Убедительная просьба не приближаться к зданию цирка и провести разъяснительные беседы с детьми о смертельной опасности игр вблизи разрушающихся конструкций», — сообщила пресс-служба администрации Уссурийского городского округа.

Цирк в Уссурийске был открыт в 1971 году, это старейшее учреждение такого рода в Приморье. Но с 2004-го цирк не функционировал из-за аварийного состояния.

Рассчитанное на 1,4 тысячи зрителей помещение пыталось реализовать Росимущество. Однако пока о потенциальных покупателях не сообщалось.

Судя по сообщению пресс-службы УГО, у аварийного здания есть владелец. Муниципалитет направил ему уведомление с требованием либо провести ремонт, либо демонтировать объект, который прямо сейчас «представляет потенциальную угрозу для жизни и здоровья граждан».

Со своей стороны администрация Уссурийска намерена ограничить доступ на территорию, чтобы избежать несчастных случаев.

Напомним, что в октябре и декабре прошлого года цирк в Уссурийске дважды страдал от пожаров. Особенно сильное возгорание было в заброшенном здании 4 декабря. Тогда сильно пострадали в огне внутренние конструкции, манеж, а кровля здания обрушилась.

Позже выяснилось, что виновниками возгорания стали двое местных жителей, 39-ти и 40-лет. Они были задержаны сотрудниками полиции. Было возбуждено уголовное дело по факту умышленного уничтожения или повреждения чужого имущества, совершённого общеопасным способом.