В «Балтике» ставят цель занять место выше пятого в сезоне РПЛ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 февраля. /ТАСС/. Цель калининградского футбольного клуба «Балтика» по итогам сезона-2025/2026 Мир — Российской премьер-лиги — занять место выше пятого. Такое мнение журналистам высказал генеральный директор калининградского клуба Равиль Измайлов.
В пятницу «Балтика» проиграла «Зениту» со счетом 0:1 в матче 19-го тура чемпионата России. Эта встреча стала первой после возобновления сезона.
«Мы каждый матч играем на победу и потом смотрим на результат. Цель стоит выше, чем топ-5. Эксперты в нас не верят? Это мотивирует. Нам бы побольше таких экспертов», — сказал Измайлов.
После 19 матчей «Балтика» занимает пятое место в РПЛ с 35 очками. В следующем матче «Балтика» сыграет в гостях с «Ростовом» 7 марта.